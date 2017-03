La periodista deportiva Andrea Guerrero dijo durante la emisión del programa “En La jugada” que se sentía “agredida por la convocatoria de Pablo Armero a la Selección Colombia por parte del director técnico José Pékerman luego de los escándalos de agresión hacia su esposa protagonizados por el jugador:

“Que no se lo tome personal Pablo Armero pero yo como mujer quiero decir que me siento agredida por su convocatoria, que puede ser el mismísimo perico de los palotes, la estrella, no comparto que mi selección, la que tiene mis ídolos tenga un hombre que maltrató a su mujer”, aseguró la periodista.

Cabe recordar que el futbolista había sido en la ciudad de Miami, en Estados unidos, por agredir a su esposa en un hotel de la ciudad.