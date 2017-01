Juanes estrenó el video de la segunda canción de su álbum titulada “Hermosa Ingrata”

“Y tú, eres una hermosa ingrata, de tu juego no se trata, desde hoy no me haces falta. Y tú eres una mentirosa, te convertiste en otra cosa, bella pero peligrosa y así no se puede amar”, dice el coro de este nuevo tema que promete convertirse en protagonista en este 2017.

Esta canción hace parte del disco “Mis planes son amarte”, el primer álbum visual de la música latina.

En el video vemos a Juanes cantándole al desamor luego de haber estado al lado de una “hermosa ingrata”.

