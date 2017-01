Nicky Jam, uno de los artistas del género urbano más destacados del momento ha decidido compartir en sus redes sociales un adelanto de lo que será su próxima canción titulada “Without you”, y el éxito del tema está más que garantizado porque en esta ocasión cuenta con la participación del famoso actor de Hollywood Vin Diesel.

En las imágenes aparecen el actor y el cantante bailando y entonando la canción en una playa.

Ambos artistas aparecerán en la película de acción “xXx: The Return of Xander Cage”, cinta en la que también veremos a nuestra ex Señorita Colombia Ariadna Gutiérrez.

