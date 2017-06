En un nuevo episodio del programa de talentos estadounidense “America’s got talent” una niña emocionó y dejó con la boca abierta a los televidentes, asistentes a la gala y al jurado con la interpretación de la canción “My heart will go on” de Celine Dion, banda sonora de la película Titanic.

La niña llamada Celine Tam, curiosamente como la famosa cantante, pasó a la siguiente ronda luego de recibir la ovación de todos los presentes.

Estamos seguros que su interpretación te hará sacar una lágrima de emoción.