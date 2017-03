En redes sociales está circulando un gracioso video de una madre en la habitación de su casa posando con gafas oscuras para tomarse una selfie haciendo el famoso gesto de la victoria con los dedos.

La madre sin embargo no se había dado por enterada que su hija estaba grabándola y con el fin de sorprenderla le grita “mamá”. En ese instante la mujer se asusta y queda en evidencia.

El video se ha vuelto viral y ha conquistado los millones de internautas que se se han sentido identificados.

I still cant get over my moms reaction😂😂😂 pic.twitter.com/UAfCJS4IzO

— Itati lopez (@itati_lopez) 28 de febrero de 2017