Los intensos vientos de hasta 80 km/h han provocado la suspensión de una carrera ciclista en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se trata del Cape Town Cycle Tour, una prueba de 109 km que se celebra cada año. A pesar de los continuos esfuerzos de los ciclistas por seguir pedaleando, las condiciones climatológicas adversas impidieron que pudieran permanecer encima de sus bicicletas.

A causa de las ráfagas de viento huracanados, los corredores no pudieron mantener la verticalidad sobre las dos ruedas llegando a ser arrastrados por la carretera. La sorprendente escena dejó también varios camiones volcados.

Kean Pienaar – Heavy wind in Cape Town caused the Cape Town Cycle Tour to be cancelled. pic.twitter.com/aRp75FvvUd

Gale force winds in Cape Town today that caused the Cape Town Cycle Tour (Cape Argus) to be cancelled. Via Virgin Active SA pic.twitter.com/9HWFDtkPNA

— Storm Report SA (@StormReportSA1) 12 de marzo de 2017