Este perrito se llama Olly, mira todo lo que le ocurrió en una exposición canina:



Así es como comenzó la competición.

¿Pero adivina que?

El pequeño Olly no parecía caer más

Parecía que estaba teniendo un buen momento

Pero después metió la nariz en donde no debia

Onlly no gano la competencia pero…

definitivamente se ganó los corazones de todos.

For anyone who missed Olly the Jack Russell at Crufts behold this adorable rescue dog’s insane majesty: https://t.co/GILRJm3aDS pic.twitter.com/1yIB5z5Z3C

— Alain Tolhurst (@Alain_Tolhurst) 13 de marzo de 2017