Durante la etapa 19 del Giro de Italia un aficionado protagonizó uno de los episodios más curiosos de la carrera cuando se acercó al ciclista Tom Dumoulin recordándole el incómodo momento que sufrió cuando tuvo que detenerse a orillas de la carretera por cuenta de un malestar estomacal que lo obligó a hacer sus necesidades.

El aficionado corrió hasta el neerlandés y le mostró un rollo de papel higiénico, algo que el deportista tomó con buen humor al término de la etapa pues escribió en su cuenta de Twitter que a pesar de que no había sido un buen día por lo menos los aficionados le hicieron lo hicieron reír un poco:

Bad day on the bike. Not much to laugh about, but some ‘fans’ cheering with toiletpaper at least made me giggle a bit! Good humor haha!

— Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) 26 de mayo de 2017