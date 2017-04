El agujero negro

El agujero negro supermasivo que se encuentra en el cúmulo de Perseo, siempre ha sido objeto de interés para los científicos, sin embargo, en 2003 este se hizo aun más misterioso y atrayente, cuando la NASA descubrió que producía ondas sonoras 57 octavas más bajas que un DO corriente, un sonido similar a la nota SI BEMOL.



La aurora boreal

Un fenómeno visual bastante conocido y espectacular para quienes pueden apreciar tan bella obra de arte de la naturaleza, sin embargo, no todo es belleza pues también produce un escalofriante sonido que ha causado todo tipo de leyendas en la cultura popular de los habitantes el Ártico Norte.



La canción de Júpiter

Durante el 2016, Juno, la sonda de la NASA, orbitó Júpiter para poder recolectar información sobre el planeta y entre sus hallazgos descubrió un espectáculo sonoro en el cuerpo celeste. Las emisiones producidas por la aurora del planeta fueron grabadas y convertidas en sonidos audibles por la NASA.



El sonido de la Luna

Júpiter no es el único cantante del espacio, ya que en el 2008, unas grabaciones revelaron que la tripulación de la misión Apolo 10, escucho sonidos extraños mientras sobrevolaban a unos 15.000 metros de la superficie de la Luna. Fue hasta muchos años después que se reveló al público las grabaciones de los misteriosos ruidos.



The Bloop

Del universo pasamos al mar, y es que hasta los científicos afirman que nuestro océano es un universo sin explorar, pues se desconoce una gran parte de lo que esconden los océanos de nuestro planeta. The Bloop fue el nombre dado a unas misteriosas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Un ruido prolongado por más de un minuto cuya frecuencia iba en aumento a cada segundo. Según la NOAA, este sonido fue producto de un terremoto generado por un iceberg, mientras algunos escépticos y creyentes de lo paranormal aun aseguran que el sonido pudo ser producido por una especie animal gigante.



“La ballena más triste del mundo”

Durante 1989 algunos oceanógrafos lograron captar el canto de una ballena que no corresponde a ninguna especie conocida hasta la fecha, está cetáceo no identificado llego a ser conocido como “la ballena de los 52 hercios” dada la frecuencia a la que cantaba, y que curiosamente nos genera una sensación de profunda soledad en el subconsciente. Este sonido es único y no ha sido escuchado nuevamente, dado a que el canto de estos grandes mamíferos está situado entre los 15 y 25 hercios.



La voz del océano

En el 2016 los científicos enviaron un hidrófono de titanio, ha uno de los abismos más profundos de la Tierra, El Abismo Challenger, en la fosa de las Marianas, en el Pacífico noroccidental. Los investigadores esperaban grabar el más profundo de los silencios, sin embargo, a una profundidad de 12.000 metros y luego de tres semanas, obtuvieron un resultado inesperado, pues lograron grabar una cacofonía de sonidos compuesta por el eco de ruidos producidos por seres humanos, animales marinos, embarcaciones y otras maquinas.



The Hum, las trompetas del apocalipsis

También conocido como el zumbido de la Tierra, es un intrigante sonido que ha sido registrado en diversas regiones de nuestro planeta en diferentes años, y cuyo origen hasta hora es desconocido y ha levantado miles de teorías que intentas explicarlo, algunos afirman que son de origen extraterrestre, otros que es una premonición ante sucesos catastróficos.



Rainbow Bridge

El Puente Arcoíris, es producto de una roca natural que se encuentra situada en el estado de Utah, EE. UU., y que es considerado un monumento nacional. Esta roca ha asombrado a la comunidad científica pues es capaz de producir sonidos.



