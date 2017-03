Un vídeo de un perro después de consumir marihuana ha provocado reacciones encontradas entre usuarios de redes sociales.

La escena fue grabada en Glasgow, Escocia, por Chloe O’Neill, dueña del can de un año. El animal, supuestamente, ingirió por accidente un cigarrillo de la hierba en medio de un paseo por la calle.

😂😭😭 not everyday ur dogs stoned cos he ate a joint while out his walk and gets taken to doggy hospital ahahahhah pic.twitter.com/rB3oEInLpU

— Chloe O’Neill (@Chloeoneill0) 30 de marzo de 2017