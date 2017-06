Una de las series icónicas de los años 90’s esta a punto de regresar. Se trata de ‘Are You Afraid of The Dark’ o “¿Le temes a la oscuridad?”.

La serie giraba en torno a un grupo de adolescentes llamados “La Sociedad de la medianoche”. Cada semana, en un lugar secreto del bosque, uno de los miembros contaba una historia de terror al resto del grupo con temas paranormales, fantasmas, duendes, magia, casas embrujadas, maldiciones mágicas, extraterrestres, brujas y similares.

Todo parece indicar que la serie estará dirigida por 2 jóvenes fanáticos del show.