No es sano conocer algunos detalles demasiado íntimos, aunque sea el amor de tu vida, pues muchas cosas deben quedarse en la mente de cada quien y en su conciencia. Así se evitarán muchos problemas.

Aunque quieras conocerlo mejor, saber cada detalle de lo que fueron sus relaciones pasadas no es bueno ni para ti ni para él, y aunque no lo creas, tener esta información no es relevante; así que limítense a conocer los suficiente y dejar sus intimades ahí, en privado.

Esto no estás para contarlo ni para saberlo.

Con cuántos se han acostado. Una cosa es saber cuántas parejas han pasado por sus vidas, pero tener el número específico de con cuántos han tenido sexo no es un dato importante. Nunca sabrás cual es la cifra adecuada, si son muchos o poquitos, mejor evítalo.

Cuándo, cómo y con quién fue su primera vez. Eso guárdalo para ti y no se te ocurra preguntarlo, son cosas muy íntimas que no cambiarán nada de lo que hoy está ocurriendo en tu vida si ambos lo saben.

Conocer a detalle como terminaron sus relaciones pasadas. Si fue lo peor o lo más bonito que ha vivido es algo suyo, si ahora está contigo es porque esa historia ya se quedó en el pasado, por algo es su ex.

Si ha sido fiel o no. La confianza podría romperse así que mejor no lo averigues y no lo digas tu tampoco.

Si ha pensado en casarse con alguna de sus ex… ok ¿para qué querrías saber eso? No se trata de competencia así que esto tampoco debería ser una de tus dudas universales.

Fuente: veintitantos.com