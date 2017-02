Rodrigo García Sánchez del laboratorio Skipping Rocks Lab de Londres, decidio experimentar hasta obtener un material hecho de ingredientes totalmente orgánicos y no contaminantes hasta llegar a crear Ooho! La pequeña botella que hidrata y no contamina además es lo suficientemente fuerte para contener líquidos y no romperse y a la vez es 100% comestible.

Para fabricar un envase de plástico se necesitan muchos litros de agua y miles de años para que se degrade.

Esta botella fue hecha principalmente de agua, que se combina con calcio y un tipo especial de algas.

La mezcla se refrigera hasta congelarse. Posteriormente se descongela y toma una estructura gelatinosa.

La inspiración para crear esta botella fueron las frutas y su capacidad para retener líquidos en su interior sin que se derramen.

A diferencia del gran costo de las botellas plásticas tradicionales, la producción de Ooho! cuenta menos del la mitad.

Se espera que en el futuro se puedan fabricar grandes envases, platos, vasos y todo tipo de utensilios.