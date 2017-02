A los 17 años, Bryan Ray comenzó a modificar su rostro mediante cirugías plásticas para verse como la ‘Princesa del Pop’.

Se modificó los labios, se operó la nariz y se inyectó grasa en las mejillas, ademas de someterse a un procedimiento para eliminar el vello facial y a modificaciones dentales.

Mensualmente, Bryan gasta aproximadamente 500 dólares en cremas y lociones para mantener su piel joven.

“Una de mis principales metas es preservar mi juventud tanto como sea posible, no quiero ningún tipo de vello facial o corporal que me envejezca. He evitado por completo las arrugas, el bótox ha sido mi mejor amigo a lo largo de este proceso para prevenir el envejecimiento, incluso ahora la gente piensa que soy más joven de lo que soy”, aseguró el joven.

Dream fearlessly my darling - Bryan Ray (@beeray416)

Fallen Mouseketeer - Bryan Ray (@beeray416)