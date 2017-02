El descanso del Super Bowl de este año conto con un espectaculo nunca antes visto, un ejército de drones para deleitar al mundo entero.

Más de cien drones han acompañado a Lady Gaga, a modo de ilusión, en el show del descanso de la Super Bowl de 2017. Todo un espectáculo de luces y color.

Aquí las mejores imagenes de este espectáculo:

Our drones have returned to the ground after an amazing #PepsiHalftime show #ExperienceMore pic.twitter.com/Augpbt05u6

— Intel (@intel) 6 de febrero de 2017