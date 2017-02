El panorama que se encontraron los pasajeros con que compartieron un vuelo de Qatar Airways con el príncipe saudí les dejó sin palabras. El heredero real tenía que viajar con sus 80 halcones, así que creyó que la manera más sencilla de hacerlo era comprando un billete de primera clase para cada uno de los animales.

Con los ojos tapados para que se queden quietos, los halcones están ubicados en sus asientos con absoluta tranquilidad.

Por más que llame mucho la atención para quienes no conocen las costumbres de la región, la imagen no es tan excepcional. Lo curioso del caso es la enorme cantidad de halcones, pero no el hecho de que viajen en avión.

Transportar un halcón en Qatar Airways cuesta entre 810 mil pesos y 4 millones 860 mil pesos dependiendo del origen y el destino.