La cuenta en Twitter WABetaInfo indicó que WhatsApp solo dejará 120 segundos para arrepentirse de lo escrito.

Aparte del tiempo, la función seguiría manteniéndose de la misma manera como se anunció a principios de marzo. Solo se podrán borrar los que no hayan sido leídos, y, para hacerlo, deberá pulsarse durante algunos segundos el mensaje y luego elegir la opción ‘Unsend’, tal y como se muestra en la captura de pantalla de WABetaInfo:

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 24 de marzo de 2017